Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» впервые доберется до аэропорта

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Отличительным моментом восьмого фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» станет двухчасовое выступление на территории аэропорта. Об этом рассказала на пресс-конференции в Минкультуры РТ председатель Комитета по развитию туризма исполкома столицы Татарстана Дарья Санникова.

«Особенностью фестиваля в этом году станет двухчасовое выступление на территории Международного аэропорта ”Казань”. Выступление оркестров состоится 10 августа. Думаю, что это ”фишка” этого года», – отметила Санникова.

Концертом в аэропорту организаторы намерены расширить аудиторию фестиваля. В прошлом году выступления духовых оркестров в рамках «Фанфар Казани» собрали примерно 90 тыс. жителей и гостей города.

В этот раз продолжится традиция проводить выступления в общественных пространствах столицы Татарстана. Музыканты будут играть в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках «Черное озеро», «Крылья Советов» и имени Урицкого.

Основной площадкой по традиции станет Казанский Кремль, где 9 августа состоится официальное открытие, а 11 августа – закрытие фестиваля. Продлятся «Фанфары Казани» с 8 по 11 августа.

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