Организаторы WorldSkills разыграют призы на фестивале «Фанфары Казани»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Чемпионат рабочих профессий WorldSkills будет представлен в Казанском Кремле во время фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». Об этом рассказала на пресс-конференции в Минкультуры РТ директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

«К нам на днях обратились организаторы WorldSkills с просьбой включить их в программу фестиваля, чтобы они могли на наших площадках представить чемпионат, разыграть призы, привлечь внимание. Мы, конечно, с радостью согласились», – пояснила она.

Детали участия организаторов WorldSkills пока обговариваются, заметила Валеева. Не исключено их присутствие и на других площадках фестиваля духовых оркестров.

Фестиваль «Фанфары Казани» стартует в столице Татарстана уже в восьмой раз и продлится с 8 по 11 августа. Он соберет почти 20 коллективов из России, Казахстана и Болгарии.

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