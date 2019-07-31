Впервые за два года в России зафиксировали дефляцию

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Впервые с сентября 2017 года Росстат зафиксировал снижение потребительских цен за неделю — с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук. Также подешевели сахар-песок, подсолнечное масло, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречка.

За этот же период подорожали помидоры, пшено, куриные яйца, свинина и мясо курицы, мороженая рыба и вермишель, мясные консервы, сливочное масло, сметана, жирный творог и рис. Также на 0,1% поднялись цены на автобензин и дизтопливо.

С начала июля инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Центральный банк РФ прогнозирует снижение инфляции в России до 4% в начале 2020 года. В июне этого года среднегодовая инфляция замедлилась на 0,4 п. п. и составила 4,7%.

Кроме того, 26 июля регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 базовых пункта — до 7,25% годовых.

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