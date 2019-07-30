ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России до 4% в I квартале 2020 года

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Центральный банк РФ прогнозирует снижение инфляции в России до 4% в начале 2020 года. В июне 2019 года среднегодовая инфляция замедлилась на 0,4 п. п. и составила 4,7%. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года», – говорится в материалах регулятора.

Как уточняется в исследовании, с данным прогнозом согласны и профессиональные аналитики финансового рынка. «По их оценкам, годовая инфляция продолжит снижаться и в конце года составит 4,3–4,5% с последующей стабилизацией вблизи 4% с I квартала 2020 года», – отмечается в документе.

По оценке аналитиков ЦБ РФ, инфляционные ожидания у населения также снижаются. «В июле респонденты реже стали воспринимать как значительный рост цен на фрукты и овощи, что, вероятно, связано с сезонной динамикой цен на них. В то же время несколько возросла частота упоминаний тарифов на жилищно-коммунальные услуги, плановая индексация которых произошла в июле. Частота упоминаний остальных товаров и услуг изменилась незначительно», – поясняется в материалах.

Согласно данным ЦБ РФ, в июне 2019 года уровень инфляции снизился с 5,1% до 4,7% из-за сдержанного потребительского спроса и снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. При этом наиболее заметно уровень инфляции снизился в регионах Приволжского федерального округа, где ее среднегодовое значение в июне снизилось до 4,4%.

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