ЦБ снизил ставку еще на 0,25 пункта – до 7,25% годовых

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 базовых пункта – до 7,25% годовых. Соответствующее решение было принято сегодня, 26 июля, на заседании совета директоров финансового регулятора, сообщает пресс-служба Банка России.

«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России», – говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе отмечают, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в Центробанке рассчитывают, что инфляция вернется к уровню, равному 4%, в начале следующего, 2020 года.

Если события будут развиваться подобным образом, в Банке России допускают возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, после которого регулятор в первой половине 2020-го перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике.

В предыдущий раз решение о снижении ставки ЦБ принимал в июне текущего года. Тогда показатель был снижен с 7,75% до 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по данному вопросу должно состояться 6 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.