В РТ планируют производить сырье для готовых лекарственных форм

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Татарстана подписали Соглашение о сотрудничестве медицинский кластер «ФармМедПолис РТ» и ЗАО «Фармгид», сообщает пресс-служба агентства.

Так, на территории Медицинского промышленного парка Татарстана индийский инвестор, в частности, планирует локализовать производство сырья для готовых лекарственных форм — API (активные фармсубтсанции).

«Мы занимаемся дистрибьюторством, поставляем сырье практически на 70% заводов России. В Татарстане для начала мы решили выпускать субстанции, в дальнейшем можем рассмотреть вариант и с готовыми препаратами», — отметил гендиректор компании Бхусан Бхарат.

ЗАО «Фармгид» — представитель международной фармацевтической компании, которая реализует ряд программ в сфере здравоохранения, занимается распространением фармацевтической продукции и медицинской техники, расходных материалов на территории России и СНГ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что до 2021 года на развитие национального проекта «Здравоохранение» Татарстан получит около 7 млрд рублей. Кроме того, на развитие паллиативной помощи в Татарстане направят 110 млн рублей из федерального бюджета.

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