Татарстан получит 110 млн рублей на развитие паллиативной помощи из бюджета РФ

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На развитие паллиативной помощи в Татарстане направят 110 млн рублей из федерального бюджета. Такую цифру назвал главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Татарстана Ильсур Шаймарданов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Трансферт на этот год известен. Если я не ошибаюсь, это в районе 110 млн рублей. В ближайшие пять лет они [средства] будут направлены в бюджет республики», — сказал эксперт.

Татарстан уже получил подобную финансовую помощь в 2018 году. За счет этих денег открылось отделение паллиативной медпомощи при Республиканской клинической больнице. Там лежат пациенты неонкологического профиля, которые нуждаются в длительной дыхательной поддержке. На эти же деньги закуплено дыхательное оборудование, которое передано родным пациентов для искусственной вентиляции легких в домашних условиях.

«Толчок к развитию паллиативной помощи дали федеральные трансферты в бюджет РТ именно на развитие паллиативной медицинской помощи. Первый мы получили в прошлом году — 78 млн рублей. Он был направлен на обеспечение нуждающихся граждан обезболивающими наркотическими препаратами, а также на переоборудование имеющихся отделений», — пояснил Шаймарданов.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он также рассказал о кабинетах паллиативной помощи с выездными службами в районах республики.

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