Профессор КФУ: Через сто лет в Татарстане лето станет длиннее на два месяца

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К концу ближайшего столетия лето в Татарстане станет длиннее почти на два месяца. К такому выводу пришли ученые КФУ по итогам проведенных исследований. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Мы на кафедре делали расчеты и смотрели, когда начинается весна и осень, анализировали суммы температур за длительный период. Получается, что в нашем регионе со скоростью 1,5 дня на 10 лет начинается раньше весна. Весна — это устойчивый переход через ноль градусов в сторону тепла», — рассказал он.

Согласно данным Переведенцева, если такая тенденция сохранится, то уже через сто лет весна начнется раньше на 15 дней. Осень наоборот начинается позднее со скоростью 3,5 суток на 10 лет. Если такая тенденция сохранится, то к концу столетия лето будет длиннее почти на два месяца.



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