Профессор КФУ: Казань этим летом переживает погодную депрессию

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Казань этим летом переживает погодную депрессию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«У нас в июле был недобор по осадкам и температуре. В июле сформировалась ложбина, область низкого давления. С одной стороны Западная Европа изнывает от жары, а на нашей территории наблюдается прохлада. Есть контрасты на фронтах, возникают циклоны, которые все время идут в нашу сторону, но задевают лишь нашу южную сторону. Поэтому мы ощущаем недобор осадков. Сейчас сформировалась депрессия. Она быстро не уйдет с нашей территории. Нам повезло, мы находимся на ее южной периферии. Основная аномалия холода находится на северо-западе», — рассказал он.

По прогнозу Гидромета РФ, тепла в ближайшую декаду в столице Татарстана не будет. Вплоть до 6 августа температура воздуха в дневные часы будет составлять не более 16-17 градусов тепла. В ближайшие дни в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 9-10 градусов тепла. В дневные и ночные часы на этой неделе возможны кратковременные осадки.

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