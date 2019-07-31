«Большие надежды на бабье лето»: профессор КФУ рассказал о погоде в сентябре в Казани

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Нынешнее лето в Казани выдалось суровым и нечасто баловало жителей и гостей города жаркими днями. Поэтому синоптики возлагают большие надежды на сентябрь и бабье лето. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«В этом году погодой управляет циркуляционный фактор. Но все в природе не может быть одинаковым. Нам нужно выйти из депрессии и ложбины. Будем надеяться, что гребень с Западной Европы, где сейчас стоит жара, сместится к нам. Сотрудники Гидромета РФ возлагают большие надежды на сентябрь и бабье лето», — сообщил спикер.

Согласно климатическим нормам, среднемесячная температура в сентябре в Казани составляет 11-12 градусов, а норма осадков — около 40 мм. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, погода в сентябре на нашей территории будет в пределах нормы.

«По предварительному прогнозу Гидромета РФ на сентябрь, южнее и юго-западнее Татарстана на карте температура будет выше нормы. Куда сместится это тепло — пока сказать сложно», — заключил Переведенцев.



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