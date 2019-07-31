Татарстанских предпенсионеров научат определять недисциплинированных пассажиров в аэропорту

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанских предпенсионеров обучат профайлингу. Обучение начнется в ближайшие дни в Международном аэропорту «Казань. Об этом журналистам рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

«Аэропорт выразил свое желание на обучение по профайлингу — это определение по поведенческим, характерологическим, внешним данным возможностей и склонностей людей к недисциплинированным действиям во время путешествия», — отметила спикер.

Она также добавила, что Международный аэропорт «Казань» — это зона комфорта и безопасности для всех пассажиров, поэтому новое направление переобучения предпенсионеров особенно важно и актуально.

«Эксперты отмечают, что люди более возрастных групп более внимательны, они запоминают больше информации, у них есть некая расположенность к овладению подобными специальностями. Я думаю, что обучение будет успешным и, самое главное, полезным», — заключила Эльмира Зарипова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские предпенсионеры и люди, имеющие право на досрочную пенсию, могут пройти обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере на базе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, а также Международного колледжа сервиса.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предпенсионеров обучат видеопроизводству, графическому дизайну и мобильной робототехнике.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.