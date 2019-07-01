Казанских предпенсионеров приглашают пройти обучение по компетенциям WorldSkills в турсфере

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанские предпенсионеры и лица, имеющие право на досрочную пенсию могут пройти обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере. Занятия будут проходить на базе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, а также Международного колледжа сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«ЧОУ ВО „Казанский инновационный университет имени В. Тимирясова“ и ГАПОУ „Международный колледж сервиса“ (г. Казань) бесплатно реализуют федеральную программу дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста, а также граждан, имеющих право на досрочную пенсию», — сказано в сообщении.

Принять участие в программе могут женщины 1964 – 1968 годов рождения, а также мужчины, родившиеся в 1959-1963 годах. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Навыки мудрых», заполнить анкету, указав личные данные, а также выбрать интересующую компетенцию и организацию, в которой вы хотели бы пройти обучение.

«У нас в университете реализуется четыре программы: оказание экскурсионных услуг, туризм, администрирование отелей, предпринимательство. Сейчас группы комплектуются, я думаю, что примерно в августе мы приступим к обучению», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор Института бизнес-образования КИУ им. В. Тимирясова Гульназ Ягудина.

Она также добавила, что обучение пройдет в виде практических занятий. Участники программы будут проводить экскурсии, изучать особенности администрирования на базе казанских отелей и выполнять ряд других заданий. Обучать предпренсионеров будут преподаватели института, имеющие сертификаты WorldSkills, а также специалисты-практики, работающие в данных сферах.

«После окончания обучения участники программы получат свидетельства о повышении квалификации и паспорт WorldSkills, где будут прописаны уровни их компетенции. Этот документ принимается работодателями. Пройдя курсы, человек сможет применить полученные знания на практике — устроиться на соответствующую работу или подработку», — добавила собеседница агентства.

Она также отметила, что федеральная программа дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста будет реализовываться в течение последующих пяти лет. Помимо туристических компетенций можно выбрать и другие интересующие программы обучения. Полный список можно посмотреть на сайте «Навыки мудрых».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.