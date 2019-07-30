Предпенсионеров из Татарстана обучат мобильной робототехнике

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Видеопроизводству, графическому дизайну и мобильной робототехнике обучат предпенсионеров из Татарстана в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи объявляет очередной прием заявок на бесплатное обучение по новым направлениям: видеопроизводство, графический дизайн и мобильная робототехника. Дополнительное образование для женщин 51–55 лет и мужчин 56–60 лет доступно в рамках реализации федерального проекта “Старшее поколение“ национального проекта “Демография“», – сказано в сообщении.

Занятия для участников программы будут проходить четыре раза в неделю в вечернее время. Продолжительность обучения составит 72 часа. Преподавать будут сертифицированные эксперты и преподаватели техникума, прошедшие специальное обучение. После курсов слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. При успешном прохождении демонстрационного экзамена дополнительно будет вручен Skills-паспорт международного образца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские предпенсионеры и люди, имеющие право на досрочную пенсию, могут пройти обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере на базе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, а также Международного колледжа сервиса.



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