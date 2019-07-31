Каршеринг «Яндекс. Драйв» навсегда заблокирует в сервисе агрессивных водителей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В каршеринге «Яндекс. Драйв» автоматика сможет вычислять агрессивных водителей и потом ограничивать им пользование сервисом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Там отметили, что все дело в новом системном алгоритме, который обрабатывает информацию о датчиках на тормозах и руле. «Одним словом, программа будет знать обо всех резких движениях водителя, что будет говорить об агрессивной манере езды», — говорится в сообщении.

В настоящее время алгоритм тестируется. Планируется, что на первом этапе внедрения новой технологии агрессивный водитель получит предупреждение, а затем ему запретят брать машины премиум-класса. Если за десять поездок водитель не исправится, его заблокируют в сервисе навсегда.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани разбили очередной автомобиль «Яндекс.Драйв». Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

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