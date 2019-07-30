(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Водитель авто «Яндекс.Драйв», устроивший аварию в Казани, был нетрезв. Информацию о том, что водитель каршерингового автомобиля отказался проходить медосвидетельствование, подтвердили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня днем напротив дома № 55 по улице Каспийская произошла авария с участием каршерингового автомобиля "Хендэ" и легковушки "Лада". В результате аварии никто не пострадал. Водитель арендного автомобиля "Хендэ" отказался проходить медосвидетельствование», – рассказали ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.

Как сообщили агентству очевидцы аварии, водитель арендного автомобиля пытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицейскими. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и буйно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в казанском поселке Царицыно в аварию попал очередной автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв».





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