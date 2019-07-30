(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казани разбили очередной автомобиль «Яндекс.Драйв». Видеозапись с места аварии опубликовали пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видеоролика видно, что на перекрестке в поселке Царицыно не поделили дорогу легковушка «Лада» и кроссовер «Хендэ», принадлежащий компании «Яндекс.Драйв». В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения кузова.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, что арендные автомобили сервиса «Яндекс.Драйв» уже не в первый раз попадают в ленту новостей. На днях в Казани очевидцы сняли на видео, как за рулем каршерингового авто едет маленький ребенок. Также ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за полтора месяца с момента открытия в Казани сервиса «Яндекс.Драйв» в ДТП попали 52 арендные машины.



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