Юрий Переведенцев: Первая декада августа в столице Татарстана будет холодной

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В ближайшие семь дней тепла в столице Татарстана не будет, таков прогноз Гидромета РФ. Среднесуточная аномалия может составлять до 7 градусов. Такие данные сообщил сегодня в «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.



«В ближайшие дни в Казани пройдут осадки. Температурный фон недостаточно высокий. Аномалия может составлять 4-5, возможно, и 7 градусов. Это отклонение от нормы среднесуточной температуры. В норме среднесуточная температура на сегодняшний день должна быть 20-21 градус, а фактически она ниже на 7 градусов», — сообщил спикер.

Что касается первой августовской декады, по прогнозам Гидромета РФ ожидать тепла не приходится. Вплоть до 6 августа температура воздуха в дневные часы будет составлять не более 16-17 градусов тепла. В ближайшие дни в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 9-10 градусов тепла. В дневные и ночные часы на этой неделе возможны кратковременные осадки.

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