Синоптики предупредили о сильном дожде в Татарстане 1 августа

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня вечером, ночью и днем 1 августа на территории Татарстана местами ожидается сильный дождь (в Казани — ночью и утром), сообщает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, утром и днем 1 августа по республике и в ее столице ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 16 — 21 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по данным заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева, в связи с похолоданием и прохождением атмосферных фронтов в августе в Казани возможны шквалы и ливни.

Также он отметил, что в ближайшую декаду тепла в Казани не будет.

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