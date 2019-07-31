Профессор КФУ: В августе в Казани возможны шквалы и ливни

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В связи с похолоданием и прохождением атмосферных фронтов в августе в Казани возможны шквалы и ливни. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Сейчас у нас наблюдаются низкие температуры воздуха. Скорее всего, будет циклоническая, фронтальная активность. Раз будут проходить атмосферные фронты, безусловно, рассчитывать на засуху не приходится. А вот рассчитывать на всякого рода шквалы и ливни можно, такие предпосылки будут. Возможен и град», — сказал он.

Эксперт добавил, что по раннему прогнозу Гидромета РФ, погода в августе в Казани должна была быть жаркой. Однако по свежим, скорректированным прогнозам научного руководителя Гидромета РФ Романа Вильфанда, температура воздуха в августе в Поволжье будет ниже нормы.

«Первая декада августа будет градусов на шесть ниже нормы. Среднемесячная температура может быть на два градуса ниже нормы. Все надежды на сентябрь, на бабье лето», — отметил Переведенцев.

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