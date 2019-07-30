Последний день июля в Татарстане будет прохладным и дождливым

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, временами они будут идти и днем, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью на территории республики столбики термометров опустятся до 5 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +13, +18 градусов.

Согласно предварительному прогнозу республиканских синоптиков, «в течение этой недели в Татарстане существенных изменений в погоде не произойдет». Солидарны с ними и метеорологи К(П)ФУ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

До этого о том, каким долгим выдастся это похолодание, рассказали в Гидрометцентре России.

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