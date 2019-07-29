Эксперты КФУ: Воздушные потоки из Арктики принесли в Казань осеннюю погоду

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На смену нескольким жарким дням в конце июля в Казань пришли холодные воздушные массы из Арктики. Потепления на этой неделе не будет, сообщили «Татар-информ» сегодня эксперты КФУ.

«В Казань пришли холодные воздушные массы с Арктики, потепление маловероятно. Сейчас среднесуточная температура должна составлять 21 градус, но она значительно ниже нормы. Однако тепло в августе все равно еще вернется», — сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Согласно данным метеостанции КФУ, ночь с 28 на 29 июля стала самой холодной в этом месяце, когда температура воздуха опустилась до 10 градусов тепла. В ближайшую ночь, по прогнозам Гидромета РФ, ожидается 11 градусов, а в ночь с 30 на 31 июля столбик термометра может опуститься до 8 градусов.

«Вчера прошел холодный фронт с ливнем, выпали осадки. На сегодняшний день осадки выпали на уровне 47 мм, что составляет 69% от нормы», — рассказала заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

Согласно ее данным, самая холодная ночь за это лето была зафиксирована с 12 на 13 июня, когда температура воздуха опускалась до 6 градусов тепла. По словам собеседницы, в конце июля в столице Татарстана резко похолодало.

«Если еще позавчера днем температура воздуха поднималась максимально до 29 градусов тепла, а вчера до 22 градусов, то сегодня на 12 часов дня на метеостанции „Казань“ зафиксировано 12,9 градуса тепла», — сообщила Шарипова.

Она также отметила, что в ближайшее время пройдет вторичный холодный фронт. На нашу территорию поступают Арктические холодные массы. Плотная облачность не пропускает солнце. Ветер северо-западный, умеренный, порывами до 5 — 10 метров в секунду.

За всю историю наблюдения — с 1875 года самым теплым днем месяца было 18 июля, когда воздух днем прогрелся до 29,3 градусов. 27 июля днем было отмечено 29 градусов. Самой холодной ночью в июле в Казани за всю историю метеонаблюдения было 18 июля в 1891 году, когда температура опускалась до 4,6 градуса. 20 июля 1914 года зафиксирована аналогичная температура. В 21 веке самой холодной ночью стала ночь на 10 июля 2005 года, когда столбик термометра опускался до 6,9 градуса.

Температурный максимум зафиксирован в 2010 году, когда 30 июля днем воздух прогрелся до 39,2 градуса.

Согласно данным Гидромета РТ, Европейская часть России и Западная Сибирь оказались во власти глубокого обширного северного циклона. В тыловой части этого циклона с севера и северо-запада вглубь континента опускается холодный и влажный арктический воздух. Начиная с сегодняшнего дня, на территории республики установилась холодная дождливая погода. Максимальные температуры воздуха сегодня днем составят 12 — 17 градусов.

«В течение этой недели в Татарстане существенных изменений в погоде не произойдет. Температурный фон ожидается низким: в ночные часы от 5 до 11 градусов, днем 12 — 18 градусов. Временами ожидаются дожди и сильный западный, северо-западный ветер», — сказано на сайте Гидромета РТ.

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