Татар-информ

29 июля 2019, 06:22

Здоровье и среда

Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание

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Здоровье и среда

Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание

Фото: архив

Холода вызваны распространением арктического воздуха в тыловой части циклона, установившегося над Уралом.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Начинающееся сейчас в центральной полосе Европейской части России похолодание продлится до конца этой недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Метеоролог объяснила, что обрушившиеся на европейскую часть страны холода вызваны «не ультраполярным, а полярным вторжением» – распространением арктического воздуха в тыловой части циклона, установившегося над Уралом.

Хотя декада конца июля – начала августа является в России наиболее теплой частью лета, в этом году жаркая погода установилась лишь в Западной Европе, констатировала синоптик.

Соответственно, погода в Европейской части России, включая и Татарстан, будет напоминать осеннюю, «пока не изменится циркуляция воздуха с запада на восток». «Немного потеплеет только к следующим выходным», – добавила Паршина. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане установится холодная и дождливая погода.

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