(Лубяны, 30 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В 2020 году Татарстан станет пилотным регионом программы по озеленению берегов Волги.

«Мы уже с прошлого года занимаемся этим проектом. Это инициатива Министерства лесного хозяйства. Опыт и полученные учеными данные показывают, что защита Волги, ее сохранность и чистота сильно зависят от состояния диффузных стоков», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на открытии III Слета школьных лесничеств республики.

По словам Кузюрова, инициатива Минлесхоза Татарстана была поддержана Президентом РТ Рустамом Миннихановым и министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. В результате Росводресурсам и Рослесхозу было дано поручение подготовить федеральный проект «Оздоровление Волги», участниками которого должны стать почти все лежащие вдоль реки субъекты Федерации. Татарстан определен пилотным регионом по реализации этого проекта в 2020 году.

«Мы планируем получить финансирование и начать высаживать первые насаждения весной 2020 года», – пояснил министр.

Начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский в свою очередь заметил, что Татарстан будет участвовать в реализации проекта самым активным образом. Другие регионы, лежащие по течению Волги, тоже принимают участие в нем, но там задействованы лишь незначительные площади.

«Сейчас определяются технологии производства работ, потому что лес посадить несложно. Для этого у нас есть и силы, и посадочный материал. Но главное – все оформить. Нужно решить правовые вопросы с земельными участками, и дальше уже пойдет реализация проекта», – добавил Орнатский.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках проекта «Оздоровление Волги» 4 млн деревьев планируют высадить в Татарстане.

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