Глава Департамента лесхоза по ПФО: Вчера у нас был первый день без пожаров во всех 14 субъектах ПФО

(Лубяны, 30 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Глава Департамента лесхоза по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский рассказал о мерах предотвращения лесных пожаров в ПФО и о ситуации в Сибири.

«По лесным пожарам ситуацию контролируем. Вчера у нас был первый день практически без пожаров во всех 14 субъектах ПФО. А так отмечаются единичные пожары, незначительные по площади, которые в первые же сутки обнаруживаются и тушатся», — отметил Орнатский.

Также он заметил, что в этом году в ПФО с точки зрения прохождения пожароопасного сезона были сложными июнь и май. Сейчас наблюдаются средние показатели по лесным пожарам.

«В Сибирском федеральном округе — трудно судить за коллег, но там, наверное, есть специфика, природные катаклизмы. У нас сегодня погодные условия неплохие и хорошая подготовка», — прокомментировал Александр Орнатский.

По словам главы Департамента лесхоза по ПФО, Татарстан сразу признали готовым к пожароопасному сезону. Здесь не было лесных пожаров на протяжении 7 лет.

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