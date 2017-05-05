В рамках проекта «Оздоровление Волги» в Татарстане планируют высадить четыре миллиона деревьев

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Татарстане в рамках проекта «Оздоровление Волги» планируют высадить четыре миллиона деревьев. Для организации защитных лесных насаждений вдоль реки подготовлены участки общей площадью 1154 га, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Совещание в режиме видеоконференции по вопросам создания водоохранных защитных лесных полос в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» прошло сегодня в Рослесхозе. Проведший его заместитель руководителя ведомства Николай Кротов заметил, что водоохранные защитные лесные насаждения вдоль берегов реки Волги призваны решить проблему диффузного загрязнения. Запланированы работы по лесовосстановлению на землях лесного фонда и лесоразведению на землях иных категорий с последующим включением их в состав земель лесного фонда.

Кроме того, на совещании шла речь о проектировании участков, проверке лесопригодности почв, выращивании и приобретении посадочного материала, уходе за созданными насаждениями и оформлении земельных участков.

От Татарстана в совещании приняли участие первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский и начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Тимур Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экологи Татарстана в рамках проекта «Оздоровление Волги» поднимут со дна рек 21 затонувшее судно.

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