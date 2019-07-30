В России отзывают более четырех тысяч автомобилей Volvo

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В России отзывают 4 тыс. 473 автомобиля марки Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2014 — 2019 годах», — говорится в собщении.

Автомобили отзывают из-за того, что в редких случаях впускной коллектор двигателя, который изготовлен из пластмассы, может расплавиться и деформироваться. Отмечается, что в самом неблагоприятном случае возможно локальное возгорание в моторном отсеке.

На транспортных средствах будет выполнен бесплатный для владельцев ремонт.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что житель Сабинского района Татарстана из старых запчастей собрал новый Hummer.

Также в ГИБДД Татарстана объяснили, за какие видоизменения госномера автомобиля можно получить штраф либо лишиться водительских прав.

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