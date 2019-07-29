Житель Сабинского района из старых запчастей собрал новый Hummer за три года

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Житель Сабинского района Рафик Хадиев собрал Hummer за три года – мужчина искал детали, вырезал и спаивал жестяные листы, чтобы создать необычный автомобиль, сообщает ТРК «Саба-Дулкыннары».



Рафика Хадиева в Сабинском районе все знают, как умелого механика – он собирает машины из старых запчастей. При создании «Хаммера» мужчина использовал двигатель от «ЗИЛа» и колеса от комбайна.

Новенький Hummer развивает скорость до 80 км/ч, на машину есть все необходимые документы. В этом году автомобиль участвовал в районном Параде Победы.



Собрать машину жителю Сабинского района помогли друзья и соседи – каждый приносил какую-то недостающую деталь или помогал в установке запчастей. Его близкие отмечают, что у Радика «золотые руки», он может работать и с деревом, и с железом, но больше всего ему нравится заниматься с техникой. У мужчины подрастает маленький сын, которому он обязательно передаст свои умения.



Собрать еще один такой автомобиль Радик Хадиев не готов, говорит, что много сил и времени ушло на создание машины. «Я себя испытал, мне этого хватило», – отметил мужчина.

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