(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В ГИБДД Татарстана объяснили, за какие видоизменения госномера автомобиля можно получить штраф либо лишиться водительских прав. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

«Вышло новое постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях". В нем дается пояснение, что видоизмененным является государственный регистрационный знак, в который были внесены изменения, искажающие нанесенные на него символы либо один из них», – уточнили в ГИБДД.

Кроме того, среди водителей существует практика сокрытия номеров различными предметами либо материалами (заклеивание цифр изолентой, грязью, листвой либо снегом, а также закрывание номеров бумагой и другими предметами). Такая «хитрость» квалифицируется также по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» и влечет за собой весомый денежный штраф (5 тыс. рублей) либо лишение водительских прав сроком от 1 до 3 месяцев.

«Стоит отметить, что сюда же включаются случаи, когда, например, установлены механические шторки для сокрытия государственных регистрационных знаков, но на момент остановки сотрудником ДПС транспортного средства они не применялись. В этом случае водителю также грозит штраф либо лишение права управление транспортным средством до 3 месяцев», – рассказал агентсству заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Александр Разумнов.



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