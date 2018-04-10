Симфонический оркестр Татарстана и маэстро Сладковский начали запись произведений Чайковского

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани стартовала запись полного собрания симфоний и инструментальных концертов Петра Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского.

«Реализуя данный проект, ГСО РТ вносит свой вклад в увековечивание наследия Чайковского и вписывает свое имя в летопись мировой музыкальной истории», — отметили в пресс-службе оркестра.

Музыканты и дирижер интенсивно готовилились к записи в течение всего концертного сезона — музыку Чайковского исполняли на самых разных площадках: в Китае, Москве, на IX Международном фестивале им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» в Казани.

В качестве солистов Александр Сладковский пригласил выдающихся музыкантов, среди которых есть участники и лауреаты Международного конкурса им. Чайковского разных лет: Бориса Березовского, Бориса Андрианова, Максима Могилевского, Павла Милюкова, Мирослава Култышева и Александра Малофеева.

Бокс-сет произведений Чайковского выйдет на лейбле Sony Classical в 2020 году к 180-летнему юбилею Петра Чайковского.

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