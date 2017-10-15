Сладковский о записи музыки Чайковского за две недели: Ставим только самые высокие творческие задачи

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Марафон записи всех симфоний и инструментальных концертов Петра Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана и маэстро Александра Сладковского продлится две недели. Об этом в видеообращении рассказал сам главный дирижер и художественный руководитель оркестра.

«Это великое счастье – погрузиться так глубоко в настоящий космос, который называется Петр Ильич Чайковский. Мы предвкушаем очень сложную, напряженную двухнедельную работу. Мы не ищем легких путей, а ставим только самые высокие творческие задачи», – подчеркнул Александр Сладковский.

Музыка великого русского гения в исполнении татарстанского оркестра выйдет на дисках под лейблом Sony Classical. В бокс-сет войдут семь симфоний Чайковского, «Концертная фантазия G-dur для фортепиано с оркестром», «Концерт для скрипки D-dur», «Вариации на тему рококо» и три концерта для фортепиано с оркестром.

Ранее стало известно, что к музыкальному проекту присоединятся известные музыканты, в том числе и лауреаты Международного конкурса имени Чайковского.

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