Чистопольцы в рамках акции «Чистый берег» очистили пляж от стекла и пластика

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Традиционная природоохранная акция «Чистый берег» состоялась в Чистополе – на прибрежной зоне от лодочной станции до соляных пещер, пишут «Чистопольские известия».

Главной целью акции стала очистка побережья от полиэтиленовых пакетов, пластиковой и стеклянной тары, а также прочего мусора.

Неравнодушные чистопольцы очистили прибрежную полосу протяженностью несколько километров. Только на центральной набережной участники акции собрали пять больших пакетов с мусором. Пляж стал выглядеть намного комфортнее и чище.

Организаторы планируют в рамках акции провести еще два субботника.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги. В другом районе республики – Тетюшском – сотрудники природного заказника «Долгая Поляна» также присоединились к акции «Чистый берег» и очистили береговую зону реки Волги.

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