В селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Спасский район присоединился к акции «Чистый берег». На уборку вышли специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, сотрудники государственного заказника «Спасский» Любовь Мурзак и Евгений Костин, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.



К акции присоединились председатель местной общины «Организация содействия и развития единства в традиции и истории Спасского района РТ», преподаватель отдела образования Спасского района, ученики Полянской и Танкеевской школ, спортивной школы и местные жители села Балымеры.





Волонтеры очистили береговую полосу реки Волга от различного мусора, собрав пластиковые, стеклянные, железные банки, различные пакеты и прочие твердые бытовые отходы. Всего было собрано более 30 больших мешков мусора на площади трех квадратных километра.





В финале мероприятия представители общины «Спасской» организовали на свежем воздухе чаепитие с пловом, сладостями и горячим чаем из самовара.

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