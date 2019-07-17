Татар-информ

17 июля 2019, 23:52

Здоровье и среда

В селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги

Рекомендуем

Здоровье и среда

В селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги

Фото: ojm.tatarstan.ru

Волонтеры очистили береговую полосу реки Волга от различного мусора, собрав пластиковые, стеклянные, железные банки, различные пакеты.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Спасский район присоединился к акции «Чистый берег». На уборку вышли специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, сотрудники государственного заказника «Спасский» Любовь Мурзак и Евгений Костин, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.

К акции присоединились председатель местной общины «Организация содействия и развития единства в традиции и истории Спасского района РТ», преподаватель отдела образования Спасского района, ученики Полянской и Танкеевской школ, спортивной школы и местные жители села Балымеры.



Волонтеры очистили береговую полосу реки Волга от различного мусора, собрав пластиковые, стеклянные, железные банки, различные пакеты и прочие твердые бытовые отходы. Всего было собрано более 30 больших мешков мусора на площади трех квадратных километра.



В финале мероприятия представители общины «Спасской» организовали на свежем воздухе чаепитие с пловом, сладостями и горячим чаем из самовара.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Предприятие Тукаевского района заплатит штраф за загрязнение почвы сточными водами
Новости дня
00:24
В Верхнеуслонском районе новые ранцы получат еще 223 первоклассника

В ходе первого этапа акции, которая состоялась в минувшем июне, портфели с письменными принадлежностями и наборы первоклассников получили 148 ребят.

17.07 23:52
В селе Балымеры Спасского района очистили от мусора береговую полосу Волги

Волонтеры очистили береговую полосу реки Волга от различного мусора, собрав пластиковые, стеклянные, железные банки, различные пакеты.

17.07 23:35
В новый медицинский центр Нижнекамска пригласят лучших врачей из разных городов России

Пациенты центра смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, при лечении будут использоваться современное медоборудование.

17.07 23:12
В трех моногородах Татарстана стало меньше зарегистрированных безработных

По республике, согласно данным на 17 июля, насчитывается около 11,3 тыс. официально признанных безработными.

17.07 22:48
Жители Апастовского района встретят эстафету флага WorldSkills

Почетные гости нанесут нашивку герба Апастовского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

17.07 22:24
В Набережные Челны на первенство России по тхэквондо съехались 400 спортсменов со всей страны

Соревнования будут проходить ежедневно до 20 июля, посетить их может любой желающий.

17.07 22:14
Татарстанцы завоевали две медали в беге среди слепых на Спартакиаде в Марий Эл

На дистанции в 100 метров отличились Анастасия Огнева и Роман Сергеев.

17.07 22:02
На фестивале колокольного звона в Елабуге выступят звонари из России, Казахстана и Беларуси

В рамках ежегодного фестиваля пройдут два звон-концерта, а также участники выступят рядом с главной ярмарочной площадкой.

17.07 21:52
Предприятие Тукаевского района заплатит штраф за загрязнение почвы сточными водами

По результатам лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций нитрат-иона и нефтепродуктов.

17.07 21:41
Татарстанцы завершили вторую смену Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

По итогам лагеря кадеты из Татарстана вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

17.07 21:29
Главный тренер казанского «Зенита» награжден Орденом Дружбы

Алекно награжден орденом с формулировкой: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

17.07 21:18
Мундиры Александра I и портрет княжны: В Казани открылась выставка, посвященная 220-летию Пушкина

В музее Е. А. Боратынского открылась выставка «Я числюсь по России...»: «Петербург-Царское село-Казань», которая продлится до 19 октября.

17.07 20:56
Медведев допустил переход на электронные паспорта уже в 2023 году
17.07 20:42
Фермер из Рыбно-Слободского района испытал уникальный комбайн для сбора смородины

Николай Володин занимается выращиванием смородины вместе с двоюродным братом Владимиром Капарулиным с 2016 года.

17.07 20:30
Иннополис примет первую ночную конференцию для айтишников

Участниками образовательного мероприятия станут разработчики, дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и продуктологи.

17.07 20:18
В Сабинском районе Татарстана подвели итоги работы животноводов и премировали передовиков отрасли

Надой на одну корову в районе достиг 21,9 кг молока при среднем показателе по республике 17 кг.

17.07 20:04
В Казани увековечат память революционера Ивана Волкова

Мемориальную доску установят на фасаде здания по адресу: ул. Волкова, д. 39.

17.07 19:52
Удачина о лагере «Лучистый»: Мобилизовались, чтобы быстро выявлять детей даже с легкими симптомами

Диагноз, который поставили врачи детям из Татарстана, отравившимся в Крыму, – кишечная инфекция

17.07 19:43
В Казани судят гендиректора ООО «Смарт-Инжиниринг» за неуплату более 18 млн рублей налогов

Гендиректору фирмы предъявлены обвинения по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

17.07 19:40
В Татарстане при прокладке трубопровода нашли захоронение – предположительно, X–XIII веков

Крупное захоронение обнаружено на территории между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы.

17.07 19:28
Общественники Татарстана ознакомились с проектом по утилизации химотходов в удмуртской Камбарке

Предприятие позволит улучшить экологическую обстановку в регионах ПФО, в том числе и в Татарстане.

17.07 19:23
Пятеро лжеполицейских из Казани предстанут перед судом за похищение человека

Свою вину фигуранты дела не признали и убеждали следствие, что это был розыгрыш.

17.07 19:16
Состав Общественной наблюдательной комиссии сменится этой осенью в Татарстане

Всего в 2019 году состав ОНК окажется обновлен в 44 регионах России.

17.07 19:09
УФСИН по РТ поблагодарила муфтия Татарстана за особую роль в воспитательной работе с осужденными

Ключевой темой встречи стало обсуждение проекта «Соглашения о взаимодействии» между ведомством и Духовным управлением мусульман региона

17.07 18:56
Передвижная мастерская WorldSkills Kazan расположится в Горкинско-Ометьевском лесу

В лесопарке будут транслировать церемонии открытия и закрытия чемпионата рабочих профессий.

События