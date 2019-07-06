В Тетюшском районе берег Волги очистили от мусора и пластиковых бутылок

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сотрудники природного заказника «Долгая Поляна» присоединились к акции «Чистый берег». Вместе с педагогами и учениками старших классов Тетюшской школы № 1 имени П. С. Ханжина они очистили береговую зону реки Волги, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.





К добровольцам присоединились активисты молодежного объединения «Друзья природы». В итоге берег Волги на границе с «Долгой Поляной» был очищен от пластиковых бутылок и прочих твердых бытовых отходов.

Волонтеры собрали более десяти мешков мусора.





Ранее в акции приняли участие сотрудники ГПКЗ «Свияжский», очистив берега Волги в Зеленодольском районе.

Ведомство организует подобные мероприятия экологической направленности ежегодно на территории всей республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.