Более половины граждан России оказались не готовы оформлять электронные паспорта

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Почти 60% граждан России не готовы оформлять электронные паспорта, потому что считают цифровые документы недостаточно надежными и не защищенными от сбоев. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ, передает ТАСС.

О планах по введению электронных паспортов знают 85% россиян, но 59% респондентов не готовые переходить на них. «В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», – отмечают социологи.

Ключевыми достоинствами цифровых удостоверений личности, по мнению жителей РФ, являются универсальность (так ответили 11% опрошенных), долговечность (8%), низкие риски потери и компактность (8%), а также практичность (7%).

Впрочем, куда больше россиян назвали недостатки электронных паспортов. Ненадежными их назвали 22% респондентов, подверженными сбоям – 8%, создающими риски утечки данных – 4%, не могущими быть использованными во всех возможных ситуациях – 3%.

Наиболее полезными опциями цифровых документов участники опроса сочли возможность использования в качестве банковской карты (71%), способность хранить нескольких документов одновременно (69%), подпись и отправка бумаг в госорганы без их посещения (68%) и голосование на выборах (62%). Наименее полезными функциями им показались открытие ИП или ООО (47%), заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 июля 2019 года, его участниками стали 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил ускоренный переход на электронные паспорта уже в 2023 году.

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