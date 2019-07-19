Правительство РФ прояснило судьбу бумажных паспортов после введения электронных

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Правительство России не намерено после введения электронных паспортов заставлять граждан страны менять уже имеющиеся бумажные документы на цифровые. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, передает ТАСС.

«Никакой кампании по обмену», – подчеркнул заместитель Премьер-министра. И добавил: «И если вы, если мне память не изменяет, после 45 лет получили уже паспорт, то можно им до гробовой доски пользоваться».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил ускоренный переход на электронные паспорта уже в 2023 году. Пилотным регионом для проведения соответствующего эксперимента с лета 2020-го станет Москва.

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