Медведев допустил переход на электронные паспорта уже в 2023 году

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Россия может перейти на цифровые паспорта уже в 2023 году – на два года раньше, чем планировалось ранее. Об этом на совещании по внедрению в стране электронного удостоверения личности рассказал Премьер-министр РФ Дмитрий Медедев, передает РИА Новости.

«Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году», – объяснил Премьер.

Вместе с тем глава Правительства России призвал в связи с нехваткой времени быстрее определиться с основными параметрами электронного паспорта, включая методы защиты.

Кроме того, Медведев призвал сделать переход на новый тип паспорта удобным и внимательно отнестись к недоверию со стороны граждан, прежде всего пожилых, к новым документам.

Вице-премьер же Максим Акимов рассказал, что выдача электронных паспортов начнется в июле 2020 года, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом должна стать Москва.

После совещания заместитель Председателя Правительства показал журналистам образец нового документа размером с пластиковую банковскую карту. По его словам, электронный паспорт будет содержать информацию, которая в течение жизни не меняется, и действовать в течение десяти лет.

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