В Татарстане установится холодная и дождливая погода

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Завтра, 29 июля, на территории Татарстана установится холодная, ветреная и дождливая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы местами, а в дневные – в большинстве районов республики пройдут дожди.

Кроме того, как отмечается в распространенном синоптиками предупреждении об ухудшении погодных условий, «ночью и днем <...> местами <...> ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15–19 м/с ( в Казани до 15–17 м/с)».

В темное время суток столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на смену кратковременной жаре в Татарстане идет резкое похолодание.

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