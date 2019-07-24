Резкое похолодание сменит жару в Татарстане

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 28 июля, потепление на большей части Европейской территории России, включая Татарстан, сменится резким похолоданием. Об этом предупреждает Гидрометцентр РФ.

На севере европейской части страны холодный воздух, пришедший с Северного полюса, начнет господствовать уже с субботы, 27 июля. При этом на северо-востоке даже возможен мокрый снег.

Средней полосы холодные воздушные массы достигнут 28-го числа. «<…> температура воздуха будет отставать от климатической нормы на 8, а местами и 10 градусов, в некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры», – отмечают синоптики.

Согласно подготовленному метеорологами прогнозу средних температур воздуха на 28 и 29 июля, на части территории Татарстана в воскресенье они будут на 4 градуса ниже нормы, а в понедельник – и на 8.

Так, днем 28 июля воздух в Казани прогреется до 20 градусов тепла, 29 июля – до 15 градусов, а 30-го – всего до 13 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан с сегодняшнего дня придет долгожданное тепло.

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