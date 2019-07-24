В Татарстане перед похолоданием жара достигнет 30 градусов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Завтра, 25 июля, на территории Татарстана установится жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Если ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов тепла, то в дневные часы воздух прогреется до +25, +30 градусов.

В темное время суток осадков не ожидается. Впрочем, днем местами по республике возможны небольшие дожди. Будет дуть слабый северо-восточный и восточный ветер, который в светлое время суток усилится до умеренного.

Подобную благоприятную погоду, как отмечали в предварительном прогнозе татарстанские синоптики, обеспечит теплый антициклон.

Впрочем, уже в воскресенье на смену жаре придет резкое похолодание, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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