В России создан проецирующий «лазерную стену» светофор

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) создал экспериментальный образец светофора, проецирующего «лазерную стену», которая предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

«По словам разработчиков, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости», — говорится сообщении.

Планируется, что новый светофор поможет уменьшить количество аварий.

В Ростехе отметили, что одной из главных особенностей светофора является лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Отмечается, что со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении пешеходного перехода. Сигнал заметен в темноте и тумане.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в России на дорогах планируют установить скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями, которые заменят круглые.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Татарстане отремонтируют 173 объекта дорожной сети общей протяженностью более 205 км.

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