СМИ: На дорогах в России планируют установить квадратные светофоры и турбоперекрестки

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В России на дорогах планируют установить скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями, которые заменят круглые. Планируется, что они будут предусмотрены в предварительном национальном стандарте (ПНСТ), пишут «Известия».

По словам руководителя проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, на скоростные турбоперекрестки наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю самую удобную траекторию движения по кольцу.

Отмечается, что первый такой перекресток уже в этом году может появиться в Москве. «Нововведение поможет снизить аварийность на дорогах», — пишет издание.

Также, по данным «Известий», на дорогах могут установить светофоры квадратной формы, в которых лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани на пересечении улиц Пушкина с Салимжанова и Татарстан с Право-Булачной появилась новая для столицы Татарстана вафельная разметка. «Вафельницу» впервые нанесли в городе на регулируемых перекрестках по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.