По нацпроекту в 2019 году в Татарстане отремонтируют более 200 км дорог

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Татарстане отремонтируют 173 объекта дорожной сети общей протяженностью более 205 км.

В том числе будут отремонтированы 77 объектов на дорогах регионального значения, 86 — в Казани и по 5 в Набережных Челнах и Нижнекамске.

В местах концентрации ДТП установят искусственное освещение и светофоры, а также тротуары и переходно-скоростные полосы. На дорогах регионального значения в 11 районах появится более 10 км металлических ограждений.

В 2024 году нацпроектом предусмотрено увеличить долю дорог Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. Сегодня дороги Казанской агломерации соответствуют нормам на 81,5%, Набережночелнинской — на 76,7%, Нижнекамской — на 65,6%.

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