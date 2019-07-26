Ученые рассказали о необходимых для долгой жизни упражнениях

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Тренировки с отягощением помогают пожилым людям укреплять мышечную массу и, соответственно, способствуют долголетию и повышению качества жизни. К такому выводу пришли ученые из американского Мичиганского университета, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Доктор Марк Петерсон напомнил, что старение даже при отсутствии хронических заболеваний связано с биологическими изменениями, включая уменьшение мышечной массы и снижение функций скелетных мышц.

Впрочем, смягчить последствия возрастных изменений позволяют определенные упражнения. «<…> тренировки с отягощением, если они проводятся под руководством опытного тренера, улучшают функционирование мышц, благоприятно сказываются на лечении хронических заболеваний», – объяснили медики.

При выполнении упражнений в качестве отягощения можно использовать гири, штангу, гантели и иной спортивный инвентарь, а также собственный вес тренирующегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи изучили влияние гипертонии на риск развития инфаркта и инсульта.

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