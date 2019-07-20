Исследователи изучили влияние гипертонии на риск инфаркта и инсульта

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). И систолическое («верхнее»), и диастолическое («нижнее») артериальное давление одинаково влияют на вероятность возникновения инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли американские медики, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Прежде ученые считали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает в первую очередь повышенное систолическое давление. После изучения более 35 млн показаний артериального давления свыше миллиона пациентов исследователи пришли к иным выводам.

«Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80», – приводит издание слова специалистов.

Для сохранения здоровья сердца врачи рекомендовали следить за весом, практиковать умеренные тренировки и правильно питаться, употребляя больше овощей, фруктов, зелени и молочных продуктов с невысокой жирностью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что синдром разбитого сердца часто предшествует развитию рака.

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