Долгожданное потепление придет в Татарстан

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Завтра, 24 июля, теплый атмосферный фронт принесет в Татарстан долгожданное потепление. Об этом информирует Гидрометцентр РТ

После малооблачной ночи без осадков в светлое время суток местами вероятны небольшие дожди, но без ставших уже привычными гроз. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10 градусов выше нуля, тогда как днем потеплеет до +22, +27 градусов.

Следующие два дня, 25-го и 26-го числа, погоду в республике будет определять антициклон. Небольшие дожди в отдельных районах возможны только днем 25 июля.

Ночью температура воздуха не понизится ниже 12 градусов тепла. В светлое время суток температура воздуха составит от +24 до +29 градусов 25 июля и от +25 до +30 26-го, отмечают синоптики.

Теплая погода на территории Татарстана сохранится почти до самого конца недели. В сообщении метеорологов говорится: «По предварительному прогнозу в субботу, 27 июля, еще сохранится жаркая погода. А уже 28 июля ожидается прохождение холодного фронта, который принесет кратковременные дожди и понижение температуры воздуха».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.