Водитель, который в наркотическом опьянении сбил пешехода на тротуаре в Казани, отправился в СИЗО

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Приволжский районный суд Казани арестовал Марсэла Зальмиева – водителя «Лады», который, будучи в наркотическом опьянении, на большой скорости вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода.

11 июля вечером 28-летний водитель отечественного авто ехал по автобусной полосе улицы Вишневского в Казани со скоростью 100 километров в час. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего его отбросило на «Тойоту».

После столкновения «Лада» вылетела на тротуар, где сбила 48-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя задержали. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

В ГСУ МВД по РОТ было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Зальмиеву грозит до 12 лет лишения свободы.

В зал судебного заседания Зальмиева привели под конвоем. Поддержать его пришли друзья, которые, по всей видимости, были уверены, что Марсэл отправится в СИЗО, поэтому принесли с собой дорожную сумку с его вещами.

Адвокат Зальмиева, настаивал, что в ДТП виноват водитель внедорожника, который якобы подрезал «Ладу» его подзащитного. Сообщил, что надеется на автотехническую экспертизу, которая установит, кто именно виновен в ДТП.

Следствие настаивало на заключении подозреваемого под стражу. Суд поддержал ходатайство следователя и отправил водителя в СИЗО на полтора месяца, до 15 сентября.

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