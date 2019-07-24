МВД по РТ: Водитель «Лады», сбивший на тротуаре насмерть пешехода, был в наркотическом опьянении

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Водитель «Лады», сбивший в центре Казани на тротуаре насмерть пешехода, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, совершенного в состоянии наркотического опьянения. Вечером 11 июля автомобиль "Лада" двигался по Вишневского в направлении проспекта Универсиады по крайней правой полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью около 100 километров в час», – рассказали в ведомстве.

Водитель легковушки наехал на бордюр, его откинуло на внедорожник «Тойота», после чего «Лада» вылетела с дороги на обочину, где сбила 48-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

28-летнего водителя отечественного авто задержали. Проведенная экспертиза показала, что в его биологических образцах обнаружены следы употребления наркотика группы канабиса. То есть ДТП лихач совершил в состоянии наркотического опьянения.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 июля на улице Вишневского «Лада Приора» вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода.



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