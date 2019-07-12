(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Казани «Лада» столкнулась с «Тойотой», вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера вечером водитель «Тойоты» на улице Вишневского, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с «Приорой», которая двигалась с нарушением скорости в попутном направлении», – рассказали в ГИБДД.

Отечественный автомобиль вылетел на тротуар и сбил 48-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия.

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