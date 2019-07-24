Татар-информ

24 июля 2019, 07:14

Общество

Депутаты Госдумы предложили сделать платными курилки в аэропортах

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Общество

Депутаты Госдумы предложили сделать платными курилки в аэропортах

По словам одного из депутатов, цену за курение в аэропорту нужно установить от 50 до 100 рублей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Депутаты Госдумы, поддерживающие законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты, предлагают сделать их платными. Об этом пишут «Известия».

Как отметил первый зампред Комитета по контролю и регламенту Госдумы Олег Нилов, функционирование таких комнат можно назвать бизнесом, за который курильщики должны платить.

Поправки к закону еще не готовы, поэтому неизвестно, сколько будет стоить вход. По словам одного из депутатов, цену за такое «удовольствие» нужно установить от 50 до 100 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о возвращении зон для курения в российские аэропорты. Также за за возвращение комнат для курения в «чистые зоны» аэропортов страны выступает 81% россиян.

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