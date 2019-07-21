Опрос: Большинство россиян выступают за возвращение курилок в аэропорты

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Большинство (81%) россиян выступают за возвращение комнат для курения в «чистые зоны» аэропортов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий Туту.ру.

Респонденты, по словам экспертов, хотят возвращения курилок, «чтобы курильщики не дымили в туалетах исподтишка». Более ранние исследования показывали, что треть авиапассажиров не могут терпеть и курят в туалетах, пока никто не видит.

21% опрошенных считают, что курилки не нужны и курильщики должны терпеть.

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